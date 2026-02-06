Policía Científica y Bomberos trabajan este viernes en las alcantarillas y túneles de Ciudad Vieja, donde fue descubierto el intento de robo a un banco.
Científica y Bomberos reinspeccionan túneles y alcantarillas de Ciudad Vieja tras el intento de robo a un banco
Los efectivos utilizan un escáner 360 que permite tener otra visión del alcantarillado. La conclusión que maneja la Policía a esta hora es que los delincuentes iban por el BBVA.
Los efectivos llevan adelante una reinspección con un escáner 360 para tener otra visión dentro del alcantarillado. Hay alcantarillas abiertas a la altura de las calles Cerrito y Zabala, zona donde se encuentran los bancos BBVA, Itaú y BROU.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que la conclusión que maneja la Policía a esta hora es que los delincuentes iban por el BBVA.
Los delincuentes cavaron un túnel desde Colón y 25 de Mayo hacia la red de alcantarillado y luego otro de 8 metros para poder llegar a la entidad bancaria.
