Ciberdelitos subieron de 39 a 871 por 100 mil habitantes, en 10 años: "Las cifras son realmente alarmantes", dijo Negro

Este martes en conferencia de prensa, se presentaron las cifras de ciberdelitos por parte del Ministerio del Interior. La misma indica que en los últimos 10 años, las estafas aumentaron 2.000%.

El ministro del Interior, Carlos Negro , participó de la instancia y manifestó su preocupación. "Las cifras son realmente alarmantes, en los últimos 10 años las denuncias por estafa se multiplicaron por 22, pasaron de 39 a 871 casos por cada 100 mil habitantes. En 2024, hubo aproximadamente 26.900 estafas mensuales y, de este número 9 de cada 10 no fueron denunciadas, lo cual muestra que además, de ser un fenómeno delictivo novedoso tiene un muy bajo registro de denuncias".

Y agregó: "Es muy difícil también de saber la dimensión real que tienen hasta que no sean llevadas a cabo las encuestas de victimización y nos den una aproximación un poco más certera de la cantidad y del fenómeno que estamos hablando".

Negro señaló que los ciberdelitos tienen un bajo nivel de esclarecimiento y una sanción penal que tal como está prevista es bastante más baja que otros delitos que atacan a la propiedad, como las rapiñas y los hurtos. "Una rapiña con un arma, sea blanca o sea de fuego, tiene una pena mínima de cinco años y cuatros meses, una estafa tiene una mínima de seis".

Por su parte, el director nacional de Ciberdelito, Paulo Rocha, dijo que el 100% de los casos de ciberdelito siempre tienen un componente internacional.

"Si lo vemos desde el punto de vista del daño económico, tenemos también los incidentes informáticos a empresas, a organismos como pueden ser los ataques informáticos dirigidos".

Y agregó: "También tenemos otra afectación que es muy fuerte, muy importante que son a través de los delitos sexuales".

Consultado sobre si se llega capturar a los responsables, Rocha indicó que los delincuentes caen y cuando se atrapa a uno, se aclaran más de 100 denuncias.