Christian Ebere se "ganó" una temporada más en Nacional, dijo Flavio Perchman

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo que el jugador nigeriano Christian Ebere se “ganó” una temporada más en el club. “Le dije que después de las dos finales que hizo tiene carta libre para poder quedarse”, dijo a Subrayado.

“Tenemos contrato con él hasta diciembre, mantenemos un 40% de su ficha y el técnicamente vuelve a Plaza (Colonia), pero si Plaza dispone y él está de acuerdo la idea es que se quede una temporada con nosotros, se la ganó”, expresó el dirigente luego de la victoria 1-0 ante Peñarol.

“Este no es un campeonato más, es el primero que se le gana a Peñarol en el Parque Central. Debe haber sido uno de los triunfos más importantes de los últimos treinta y pico de años. La diferencia entre ganar y perder era muy importante”, añadió Perchman.

