Chris Pratt protagoniza "Sin piedad": "No imaginaba un futuro donde la IA podía ser tan disruptiva", dijo a Subrayado

Chris Pratt protagoniza "Sin piedad", una película que atraviesa la acción, la ciencia ficción y la distopía. Está en cartelera de salas uruguayas. En diálogo con Subrayado, Pratt habló sobre su acercamiento al guion de la película y cómo lo atravesó como actor.

Está ambientada en un futuro cercano, el 2029, con pleno auge de la Inteligencia Artificial generativa. En la trama, el algoritmo, las evidencias digitales, pueden determinar la culpabilidad de un acusado, y eventualmente ejecutarlo.

"Se sintió como uno de esos papeles que realmente me iban a poner a prueba como actor. Creo que por muchas razones. Era un género que no había hecho antes. Está anclado en una realidad bastante dura y brutal. Al atravesar a este personaje que atraviesa todo esto de una manera honesta, sabía que iba a ser un verdadero desafío", sostuvo Pratt a Christian Font.

Ante la pregunta sobre si la trama de la película sobre inteligencia artificial cambió su modo de percibir la tecnología y la Justicia, explicó primero que el mundo cambió en los últimos dos años y que se pudo ver desde entonces un avance en la IA.

"No nos estábamos haciendo las mismas preguntas que nos hacemos ahora. Al menos yo no estaba imaginando un futuro en el que la IA pudiera ser tan disruptiva en tantas industrias. Puedo ver cómo potencialmente podría agilizar el sistema judicial, y entiendo que exista apetito por eso, pero también resulta un poco alarmante pensar que un sistema que es construido por el ser humano, y por lo tanto imperfecto, pueda tener tanto poder", expresó.