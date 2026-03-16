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SUBASTA HISTÓRICA

Remate de vestuario de Carlos Perciavalle: subastaron el 60% de los lotes y algunos trajes alcanzaron los USD 900

Otero indicó que La subasta fue histórica porque fue la primera de un vestuario artístico que se realizó en el Río de la Plata. "Fuimos los primeros en largar esta idea y con un éxito rotundo", remarcó el rematador Pablo Otero.

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Se subastó el 60% de los lotes del vestuario histórico de Carlos Perciavalle y algunos trajes alcanzaron hasta los 900 dólares. El martillero Pablo Otero calificó el remate como "un éxito desde todo punto de vista".

Otero indicó que la subasta fue histórica porque fue la primera de un vestuario artístico que se realizó en el Río de la Plata. "Algo que es muy fácil de ver en otras partes del mundo, pero acá fuimos los primeros en largar esta idea y con un éxito rotundo", remarcó.

Entre el público interesado, el rematador dijo que hubo varios vestuaristas que compraron lotes. Otero aseguró que en la previa a la subasta se contactaron con posibles compradores, como personas vinculadas al arte, como productores de teatro, la gremial de carnavaleros DAECPU y figuras del espectáculo, como Moria Casan o el presidente de APTRA, Luis Ventura.

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