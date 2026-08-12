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Accidente en río negro

Choque entre una moto y un camión en Young dejó a un adolescente de 15 años muerto

Según informó la Policía, el conductor del camión no pudo evitar chocar con el motociclista de 15 años.

Foto: Subrayado. Young, en Río Negro.

Foto: Subrayado. Young, en Río Negro.

Un adolescente de 15 años que circulaba en moto murió al chocar con un camión en la ciudad de Young, departamento de Río Negro. Ocurrió en las últimas horas en el cruce de las calles Montevideo y Rincón.

Según informó la Policía local, el conductor del camión no pudo evitar chocar con el motociclista, que quedó debajo de la zorra del camión.

El camión circulaba por Montevideo mientras que el menor lo hacía por Rincón, en dirección al oeste.

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El examen de alcoholemia practicado al conductor del camión dio resultado cero. El hombre presentó la documentación en regla.

La Policía Científica trabajó en la escena del accidente mientras que la Fiscalía dispuso tomarle declaración al chofer y pericias para los vehículos, a fin de determinar responsabilidades.

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