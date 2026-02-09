Choque entre un auto y una moto en Lezica dejó varios lesionados, incluidos menores de edad

Un choque entre un auto y una moto en Lezica dejó varias personas lesionadas, entre ellas, varios menores de edad.
El siniestro de tránsito grave ocurrió en el cruce de Santa María y Luis Lasagna.
Tras el choque, varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.
Un ocupante de la moto resultó politraumatizado grave, mientras que el resto de los lesionados, incluidos menores de edad, presentaron lesiones de diversa entidad y están fuera de peligro, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.
La Fiscalía de Flagrancia de 8º turno está a cargo de las actuaciones del caso y trabaja junto a personal policial.
