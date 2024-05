Choque de trenes en Argentina causa 57 heridos, dos de gravedad

Al menos 57 personas recibieron atención hospitalaria, dos de ellas con heridas graves, por un choque de trenes ocurrido este viernes en Buenos Aires , reportaron autoridades del servicio de emergencias de la ciudad, el SAME.

"No tenemos víctimas fatales, los perros han 'peinado' (revisado) los vagones, hemos asistido a 90 pasajeros, 30 de los cuales fueron traslados a hospitales, dos de ellos con traumatismo de cráneo que fueron evacuados en helicóptero", precisó a la prensa en el lugar Alberto Crescenti, responsable del SAME.

Crescenti dijo a la prensa que todos los heridos ya fueron dados de alta excepto uno que fue operado por un traumatismo craneal. El responsable del SAME no dio información sobre el estado de la otra víctima grave.

"Por ahora no hay información suficiente sobre la mecánica del accidente", dijo el alcalde la Buenos Aires, Jorge Macri, también presente en el lugar.

"Cuando llegamos ya estaban trasladando a los heridos, estaban muy golpeados, los que no estaban heridos se fueron por sus propios medios", dijo a la AFP Facundo Gómez, policía del operativo que contuvo la pérdida de combustible de una de los trenes.

En el operativo de evacuación participaron unas 60 ambulancias, seis motos y dos helicópteros, precisó el SAME.

La empresa Trenes Argentinos informó en un comunicado que el accidente ocurrió cuando un tren de pasajeros con siete vagones "colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío" en el viaducto Palermo.

"El accidente se produjo por causas que son motivo de investigación y a raíz del mismo descarriló el furgón de la formación vacía y la locomotora y el primer coche de pasajeros", agregó.

El impacto ocurrió en un viaducto próximo a avenidas de gran circulación rodeadas de parques, lo que facilitó la evacuación aérea de los dos pasajeros que presentaban heridas de gravedad.

"Hay diez hospitales que recibieron a los heridos", indicó el secretario de Transportes, Franco Mogetta sobre el operativo.

"Vivos de milagro"

"Estamos vivos de milagro", expresó uno de los pasajeros poco después del accidente.

El tren de pasajeros había partido desde Pilar, en la periferia norte de la capital argentina, y se dirigía a la terminal de Retiro de Buenos Aires.

"Fue muy fuerte. Imaginate que en el último vagón una persona se golpeó contra la puerta. Quedó mucha gente tirada en el piso. Escuché el estruendo de los dos vagones chocando", relató al canal de televisión TN otra de las pasajeras que no se identificó.

Una de las hipótesis que se investiga sobre las causas de lo ocurrido es un fallo en el sistema de señalización eléctrica.

"Hay múltiples hipótesis sobre cómo se produjo el accidente, hay denuncias de robos de cables, pero queremos ser prudentes, estamos investigando los avisos y las señales", declaró al respecto Mogetta.

El robo de cables de alta tensión para la venta del cobre que llevan en su interior es frecuente en Argentina, una práctica que ha causado muertes por electrocución.

El titular de La Fraternidad, el sindicato de maquinistas de tren, Omar Maturano, denunció a Radio 10 no solo el robo de cables sino también el deterioro de locomotoras y vagones.

"Se roban los cables de señalización, hace diez días que estamos reclamando que los reparen pero no hay repuestos, hay una degradación total de la empresa, no solo de repuestos para señalamientos, sino de trenes y coches porque no hay presupuesto", dijo.

Según Maturano, se trata de una desfinanciación de la compañía estatal Trenes Argentinos que persigue "que venga una empresa (privada) y la compre a menor valor".

"No estamos a favor de la privatización pero sí de que se concesione al capital privado y que pongan plata en la infraestructura para que los trenes funcionen como deben funcionar y con los empleados que deba tener", dijo.

El peor accidente ferroviario registrado en la capital sucedió en 2012. Un tren que entraba en la terminal de Once no logró frenar. En el siniestro murieron 52 personas y centenares resultaron heridas.

FUENTE: AFP