Choque entre dos camiones terminó con el vuelco de uno, dos personas lesionadas leves y una atrapada en la cabina

En la tarde de este martes, un choque entre dos camiones dejó la ruta 8 totalmente obstruida a la altura del kilómetro 310, en el departamento de Treinta y Tres y al acompañante de uno de los vehículos atrapado en la cabina.

La colisión fronto-lateral que ocurrió sobre las 14:20 horas, terminó con uno de los camiones volcado de forma lateral sobre la ruta, lo que obstruyó las dos sendas de circulación; el otro permaneció fuera de la ruta.

Policía Caminera indicó que el primer camión circulaba de sur a norte y transportaba mercaderías varias. Era conducido por un hombre de 36 años, que sufrió politraumas leves y cuyo resultado de espirometría resultado arrojó cero.

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El segundo camión circulaba en sentido contrario con dos ocupantes y transportaba herramientas varias. Su conductor, de 45 años, fue diagnosticado con politrauma leve y resultado negativo a la espirometría.

El acompañante, de 37 años, quedó atrapado en la cabina y fue diagnosticado politraumatizado con posible fractura de miembros inferiores.