Imputaron al militar que circulando a contramano, atropelló y mató a una mujer en moto en Las Piedras

El militar de 40 años que, circulando a contramano, atropelló y mató a una mujer de 60 que iba en moto por una calle de la ciudad de Las Piedras, fue imputado por homicidio culpable y suministro de estupefacientes. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación.

El abogado de la familia de la víctima, Roberto Placeres, indicó que la Fiscalía tiene los elementos de convicción suficientes para entender que el conductor cometió los delitos que se le imputa. "Hay una presunción muy fuerte" de que el militar le suministraba drogas a las tres adolescentes, una de 17 y dos de 14 años, que se habían fugado de un hogar del INAU e iban en el auto siniestrado.

Placeres sostuvo que puede darse un cambio de carátula hacia un delito de homicidio a título de dolo eventual "por la situación, la gravedad de los hechos y por la conducta del imputado". El abogado justificó el pedido de un embargo genérico preventivo contra los bienes del imputado, como lo establece la legislación.

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El otro abogado de la familia, Javier Quintana, destacó la celeridad de la Fiscalía en la investigación. Ahora, se aguarda el examen toxicológico para determinar si la conducta del hombre es culposa o dolosa.

El siniestro fatal ocurrió en Pouey y Colman. Previo al choque en el que murió la mujer, otro motociclista esquivó el vehículo pero cayó al pavimento y resultó con heridas leves.

El exmarido de la mujer se refirió a la conducta del imputado que estaba "completamente fuera de sí" y habló de omisión de asistencia. "Se ve que él estaba en otro mundo, porque de la forma que actuó; quedó ahí en el auto como que no sabía lo que pasaba. Me parece que ni se enteró de lo que pasó", aseguró.