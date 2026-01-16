Choque entre cuatro vehículos en semáforo de ruta Interbalnearia dejó a dos personas con lesiones

Un siniestro de tránsito por alcance entre cuatro vehículos dejó a varias personas con lesiones leves.

Dos camionetas, un camión y un auto circulaban de oeste a este y en el cruce de los semáforos impactaron.

Los primeros tres vehículos aminoraron la marcha debido al cambio de semáforo ubicado en dicha intersección y debido a esto los impactaron con el automóvil, resultando lesionados la conductora del auto y un acompañante de una de las camionetas.

Seguí leyendo Una mujer murió tras el choque entre una camioneta y una moto en Punta del Este

El tránsito se canalizó por el auxiliar Sur, hasta que liberada la ruta en su totalidad.

El choque ocurrió en la tarde de este viernes en la ruta Interbalnearia a la altura del kilómetro 23.500 (avenida Gonchi Rodríguez) en el departamento de Canelones.