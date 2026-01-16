Un siniestro de tránsito por alcance entre cuatro vehículos dejó a varias personas con lesiones leves.
Choque entre cuatro vehículos en semáforo de ruta Interbalnearia dejó a dos personas con lesiones
El siniestro de tránsito tuvo lugar a la altura del kilómetro 23.500 (avenida Gonchi Rodríguez) en el departamento de Canelones.
Dos camionetas, un camión y un auto circulaban de oeste a este y en el cruce de los semáforos impactaron.
Los primeros tres vehículos aminoraron la marcha debido al cambio de semáforo ubicado en dicha intersección y debido a esto los impactaron con el automóvil, resultando lesionados la conductora del auto y un acompañante de una de las camionetas.
Seguí leyendo
Una mujer murió tras el choque entre una camioneta y una moto en Punta del Este
El tránsito se canalizó por el auxiliar Sur, hasta que liberada la ruta en su totalidad.
El choque ocurrió en la tarde de este viernes en la ruta Interbalnearia a la altura del kilómetro 23.500 (avenida Gonchi Rodríguez) en el departamento de Canelones.
Temas de la nota
Lo más visto
testimonios
Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan
INVESTIGACIÓN CON FISCALÍA
Aduanas desarticuló maniobras en dos comercios que ingresaban mercaderías por franquicias
CONMOCIÓN Y HOMENAJES
Fray Bentos despidió a Jessica Maciel, docente y bancaria, fallecida en el parque del cerro Pan de Azúcar
REUNIÓN CON EMBAJADOR DE EEUU
Orsi aseguró que comercio de Uruguay con China y Europa "no va en contraposición con lo que nos plantea Estados Unidos"
video
Dejá tu comentario