Libertad a prueba para hombre que golpeó hasta desmayar a chofer de Ucot: "Nos sentimos totalmente insatisfechos", dijo abogada

La Justicia le dio régimen de libertad a prueba al hombre que golpeó a un chofer de la empresa Uco y escapó por la ventana.

Fue condenado a 20 meses de prisión, que fueron sustituidos en su totalidad por un régimen de libertad a prueba.

Se le tipificó un delito de “lesiones graves” y otro de “agresión a un trabajador del transporte”. También deberá pagar una multa de 20 unidades reajustables y realizar cuatro horas semanales de trabajo comunitario durante los últimos cuatro meses de la condena.

La abogada de la víctima, Adriana Rouco, dijo a Subrayado que se realizó un acuerdo abreviado entre la Fiscalía y el imputado.

"Nos sentimos totalmente insatisfechos con las resultancias de las actuaciones de Fiscalía. Nosotros esperábamos una mano un poco más firme dada las circunstancias y la gravedad de los hechos", comentó.

Rouco señaló que el conductor estaba haciendo su trabajo y que de manera desproporcionada fue atacado.

"Supuestamente esta persona le había sido roto el espejo de su camioneta, hechos que fueron corroborados y no fueron ciertos y, en virtud de eso bajo ese fundamento, engaña al trabajador para que le abra la puerta para pasarle los datos del seguro y sin mediar palabra lo agrede", comentó.

Y agregó: "Dicen que se identificó como policía, varios testigos en el lugar del acreditan, pero fue una de las circunstancias que la Fiscalía no tuvo en cuenta, como también lo que nosotros manifestamos la disconformidad de la plataforma jurídica instalada por Fiscalía, consideramos que dada el uso de la fuerza del señor, porque es un artista marcial con conocimientos, podía incluso haber incluido el agravante del uso de la fuerza".

El caso

La violenta agresión fue como consecuencia de una discusión de tránsito que comenzó en bulevar Artigas y Joaquín Suárez, el pasado 23 de abril.

Según se desprende de la investigación, el ómnibus circulaba expreso, sin pasajeros, y una camioneta comenzó a realizar maniobras imprudentes. El trabajador del transporte le tocó bocina, lo que provocó el enojo del ahora condenado.

El chofer de la camioneta finalmente le cerró el paso al ómnibus en bulevar Artigas y Burgues, y se bajó para recriminarle que tenía roto el espejo de su vehículo. Se paró delante y según testigos se identificó como Policía, por lo que el chofer del bus le abrió la puerta para intercambiar datos para que actuara el seguro.

El agresor no le dio tiempo al trabajador a que ni siquiera se levantara de su asiento. Lo empezó a golpear ni bien subió, indicaron fuentes de la investigación.

Los golpes dejaron inconsciente a la víctima que quitó sin darse cuenta el freno de mano del pesado vehículo, provocando un múltiple choque.