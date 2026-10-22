Chofer de aplicación agredió a un inspector que le sacó la matrícula en procedimiento en el aeropuerto

Un chofer de aplicación agredió a un inspector de tránsito que le quitó la matrícula a su vehículo en el aeropuerto de Carrasco

El hecho ocurrió mientras se realizaba un control de unidades del transporte por aplicación, este miércoles, sobre las 17:15. "El cuerpo inspectivo, dando cumplimiento a su tarea, detiene un vehículo empadronado en Montevideo, realizando transporte por aplicación. Eso está prohibido, no se puede hacer. Sí pueden venir con pasaje al aeropuerto, dejarlo, e irse vacíos", explicó Alejandro Alberro, director general de Tránsito y Transporte.

El conductor admitió en ese momento que era conductor de aplicación, los inspectores procedieron a retirarle la chapa y en ese momento hubo tironeo que le generó un corte al funcionario, que luego fue agredido en uno de los oídos.

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El director de Tránsito dijo que van 114 chapas retiradas de vehículos, por no ser un transporte regulado por el gobierno de Canelones.

"Entendemos que no todos quienes conducían quedaron dentro de la normativa, pero los medios nunca van a ser la violencia", señaló Diego de la Sierra, representante de choferes de aplicaciones.