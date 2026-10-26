China, Rusia y Europa felicitan a Lula Da Silva por su reelección en Brasil

China, Rusia y Europa felicitaron a Lula Da Silva por el triunfo en la segunda vuelta electoral del domingo y su reelección como presidente de Brasil hasta el 2030, inclusive.

"China tomó nota de que el Tribunal Superior Electoral de Brasil anunció que el presidente Lula ganó la segunda vuelta de las elecciones generales brasileñas y expresa su felicitación", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun.

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Agrega que Pekín está "dispuesta a trabajar con Brasil para continuar avanzando en la construcción de una comunidad de futuro compartida entre China y Brasil".

Rusia

Rusia celebró este lunes la reelección del presidente de izquierda y destacó su esfuerzo para el desarrollo de las relaciones entre estos dos países miembros de los BRICS. “Hizo mucho, no solo para el desarrollo de las relaciones bilaterales, sino también para avanzar procesos en el marco de los BRICS”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Europa

La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el lunes la victoria electoral del presidente Lula da Silva, como un triunfo para "la democracia y el multilateralismo".

En redes sociales, la presidenta del brazo ejecutivo del bloque agregó que "la alianza de Europa con Brasil está prosperando". "Juntos continuaremos trabajando estrechamente a favor de un comercio libre y abierto, de un orden global basado en normas y de objetivos ambiciosos para nuestro clima", dijo.

FUENTE: AFP y Subrayado