Chayanne llegará a Montevideo el 19 de febrero con su gira "Bailemos otra vez tour" en el Estadio Centenario

La preventa de entradas para el show comienza el lunes 18 de agosto a las 10 de la mañana. El miércoles 20 será la venta general.

Chayanne regresa a los escenarios de Latinoamérica tras el éxito cosechado en Estados Unidos y Centroamérica. “Bailemos otra vez tour” tocará tierra uruguaya a inicios de 2026, concretamente el 19 de febrero, en el Estadio Centenario.

Con más de 40 años de carrera y 50 millones de álbumes vendidos, Chayanne sigue siendo uno de los artistas más representativos de la música latina. Sus canciones han sido la banda sonora de varias generaciones y su arrolladora energía sobre el escenario es su sello.

En 2026, volverá a Montevideo seis años después de un concierto que resultó trunco por la pandemia, para el cual, recién a fin de julio, cinco años después, se anunció la devolución de entradas a través de Redpagos.

En esta oportunidad, es otra la productora, AM Producciones, que le trae a Montevideo y a un recinto mayor que en el que no pudo presentarse.

Será una oportunidad de reencontrarse con el pionero en el arte del canto con el baile.

Chayanne incluye en su repertorio clásicos como “Torero” y “Dejaría todo”, junto a nuevos éxitos como “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”, guiando al público por un recorrido emocional a través de su música.

Este lunes 18 de agosto a las 10 de la mañana comienza la preventa exclusiva para tarjetas de crédito Itaú Personal Bank, Infinite y Black y canjes Volar, desde 18 horas se amplía la preventa con todas las tarjetas de crédito Itaú y canjes Volar hasta el miércoles 20 cuando comenzará la venta general.

