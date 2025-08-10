Cine: "La hora de la desaparición", "Los tipos malos 2" y "Otro viernes de locos", en varias salas

En los estrenos figuran un filme de terror: "La hora de la desaparición”, que mezcla elementos de leyendas urbanas y trama sobrenatural. Además, se agrega una producción animada: “Los tipos malos 2”, secuela sobre una original pandilla comandada por un arrollador lobo.

Cine de suspenso y terror en pueblo de Pensilvania. La idea de este filme es preguntarse: ¿Qué pasa cuando una desaparición se convierte en mito urbano..?, y ¿qué lugar ocupa el miedo cuando se vuelve colectivo..?

Seguí leyendo Inteligencia Artificial: el cine se perfila como un fascinante cruce entre la tecnología y el arte

Es una trama que juega con el suspenso y el terror en un pueblo de Pensilvania donde 17 niños salen de sus casas para la escuela y desaparecen. Todos son compañeros de una misma clase menos uno de ellos, que será testigo para la Policía en la investigación de dicha desaparición colectiva.

El filme comienza como un thriller psicológico hasta llegar a un drama adulto con distintos puntos de vista, entre padres, familiares y maestros. Apuesta con originalidad por una complejidad estructural. Solo busca mantener el suspenso en un contexto donde todos tienen su versión.

“LOS TIPOS MALOS 2”- Estreno

Secuela de exitosa animación de Dreamworks.

Una animación que se inició en el 2022 donde mostraba a un arrollador lobo y sus amigos: una serpiente, un tiburón, una piraña y una tarántula. Retoma esta secuela que tiene de todo. Es dinámica y divertida. Ahora la pandilla deben lidiar con un nuevo grupo criminal. Es un filme familiar que cumple su cometido de entretener e incluso deja la puerta abierta para una tercera historia…Y va, en varias salas.

Se agrega a los estrenos, una secuela de la comedia fantástica “Otro viernes de locos”. Un filme nostálgico donde mágicamente madre e hija intercambian cuerpos para ver las cosas a su manera. La película tuvo su gran premiere en Hollywood y nuestro país.

Fue un clásico de Disney del 2003. Ahora regresa con las mismas interpretes: Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. La fiesta y avant premiere comenzó en Los Angeles con todo el elenco, cientos de fans todos reunidos en el icónico teatro “El Capitán” de Hollywood. Hubo mucha alegría y música.

El filme también tuvo su avant premiere en nuestro país. Fue un evento lleno de nostalgia, humor y sobretodo mucha gente joven que conocían la versión anterior. Una gala que tuvo varias sorpresas y regalos, colmó las salas de Grupocine en el shopping de Punta Carretas.

Los espectadores invitados vivieron nuevamente el regreso del caos familiar con una nueva generación después de 22 años. El filme muestra los cambios de cuerpo de madre e hija, años después de la crisis de identidad, utilizando el concepto del intercambio de cuerpos para explorar la empatía y la importancia de la familia.

Una secuela que tiene sus atractivos y sus encantos muy bien defendidos por sus interpretes. La trama no solo juega con pasos de comedia y vueltas de tuerca románticas, sino también una fuerte impronta musical con un tono que se acerca a un cuento de hadas…Y va,en varias salas.