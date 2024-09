Charles Carrera deja su banca tras pedido de desafuero: "Mi deber es renunciar y presentarme ante la Justicia"

Carrera se dirigió a los militantes de izquierda y dijo que "honestidad es no ampararse de los fueros para concurrir a la Justicia". Sobre su postulación en la lista del MPP al Senado, dijo que "por ahora estoy renunciando al cargo que tengo hoy".

Porteiro elevó el pedido este martes al Parlamento, en el marco de la investigación sobre su gestión como director general del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017.

La actuación de Carrera en Interior fue objeto de estudio parlamentario de una Comisión Investigadora en el Senado que concluyó que hubo hechos de apariencia delictiva durante su gestión y realizó la denuncia penal en Fiscalía.

El Ministerio del Interior realizó la denuncia penal y cotizó cuánto gastó en cada caso en órdenes, medicamentos, internación y atención domiciliaria, e irá contra el patrimonio de quienes utilizaron los servicios hospitalarios.

"A mí me llama la atención. Lo que está comprobado sí y hay una condena es que yo fui víctima de espionaje en este período de gobierno y me llama la atención que concomitantemente mientras fui víctima de espionaje se daba toda esa trama, concomitantemente el Ministerio del Interior presentaba una denuncia en mi contra. Lo otro es que me llama la atención también que estas autoridades del Ministerio del Interior ante la Justicia civil dicen que las autoridades del período anterior actuaron bien, en forma humanitaria, protegiendo a la persona como se debe actuar, eso allá por octubre, noviembre de 2021, y luego, cinco o seis meses después, el ministro Heber me presenta una denuncia, y ustedes saben que con Heber tenemos un problema personal que es por la entrega del puerto", sostuvo Carrera.

El desafuero solicitado por la fiscal es para indagarlo por un presunto delito de abuso de funciones por haber dado la orden para atender a Víctor Hernández, un hombre que quedó paralítico tras ser baleado en 2012 en La Paloma y estuvo internado en el Hospital Policial durante 3 años y medio. Al Policial fue ingresado siendo civil con un cargo de suboficial y se le proporcionó un pago mensual de 20.000 pesos en tiques de alimentación de enero de 2013 a noviembre de 2016, provenientes de un fondo policial.

"De una casa del Ministerio del Interior donde estaba el comisario del pueblo sale un disparo que lo impacta y lo deja cuadripléjico. En ese sentido, la definición institucional se resolvió que había que amparar a esa persona", aseguró Carrera al respecto. "Solicitaron instituciones de derechos humanos, el exdiputado José Carlos Cardoso solicitó al exministro Eduardo Bonomi, la comunidad de la Paloma solicitó y por eso se resolvió que ante esa situación, porque la intención era protegerla y también evitar perjuicios posteriores. Jamás se pensó en dañar a la administración o dañar a la persona. Acá lo que se buscó es la protección", agregó.

Carrera afirmó también que seguirá militando. "Siempre tuve el respaldo y fui muy acompañado y eso le voy a agradecer toda mi vida, porque es lo que me ha permitido tener la fortaleza para soportar la salvajada que me hicieron", dijo sobre la postura del Frente Amplio.