Un delincuente fue detenido por la Policía tras caer al pavimento luego de intentar fugarse en una moto robada en la zona de Camino San Fuentes y Camino Antártida Uruguaya.
Un delincuente iba en una moto robada, intentó huir de la Policía, pero cayó al pavimento y fue detenido
La moto había sido robada a un hombre de 27 años que fue abordado por cuatro individuos que lo amenazaron con un arma de fuego y le llevaron el vehículo.
Este viernes, un hombre de 27 años fue abordado por cuatro delincuentes que lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron la moto en la que se fugaron del lugar.
Una vez denunciado el robo, un móvil policial que patrullaba la zona vio la moto hurtada, la que era conducida por un joven que, al notar la presencia policial, intentó fugarse, perdió el dominio del vehículo y cayó al pavimento, informó la Policía de Montevideo.
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El joven fue detenido y permanece a disposición de la Fiscalía. La moto fue recuperada por la Policía.
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