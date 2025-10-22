Cerro–Peñarol: Interior dice que el Tróccoli está en una zona de "incidencia delictiva bastante compleja"

El Ministerio del Interior hizo este martes una inspección en el estadio Luis Tróccoli —de Cerro — y le recomendó a la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) que el partido entre ese club y Peñarol debe jugarse únicamente con público local.

El Jefe del Estado Mayor de la Policía, Kerman da Rosa, explicó que las características del lugar no permiten a las autoridades garantizar la seguridad de todas las personas, si acude público aurinegro al partido.

"La incidencia delictiva en torno a la zona del escenario deportivo es bastante compleja. Ha habido muchísimos hechos violentos en el entorno, enfrentamientos e incidentes cada vez que se ha jugado con público un partido de Cerro y Peñarol", expresó.

Da Rosa dijo que "entorno al estadio no hay un lugar acorde, que sea seguro, para que podamos llevar una cantidad importante de ómnibus con hinchas (de Peñarol) hacia el lugar".

Y apuntó: "La pelota no puede rodar a cualquier precio, tenemos que brindar seguridad a la ciudadanía, minimizar los riesgos (...) El entorno no tiene las características de seguridad acorde para brindar seguridad al público que vaya".

"Hay algunos estadios que presentan conflictividad (por la zona)" pero "hay que verlo caso a caso", señaló Da Rosa.

Si algún hincha de Peñarol se acerca este sábado al Tróccoli "lo vamos a invitar a que se retire de la zona porque el partido es sin parcialidad visitante", afirmó.

Respecto a las barrabravas de Peñarol y Nacional, Da Rosa dijo: "Es muy fácil hablar de que son trescientos, doscientos, quinientos pero es una situación bastante más compleja que repetir que son 500 o 300. Hay que identificarlos, se trabaja en ello. No es tan fácil y liviano. Es un número importante. La mayoría (del público) quiere ir a mirar un partido, pero a veces por una minoría paga la mayoría".