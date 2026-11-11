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Cerró una nueva edición de la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos con la presencia de Orsi

Más de 9.000 niños y adolescentes de todo el país participaron de las olimpíadas y para muchos fue la primera oportunidad de visitar Montevideo.

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El presidente Yamandú Orsi asistió al cierre de la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal.

"Me quedo con lástima de no ver más. Porque ves tres o cuatro propuestas, y son un montón, y como que quedás en deuda con muchos gurises. Otro día buscaremos otra estrategia para conocerlos mejor", dijo.

Lo que más le sorprendió al presidente fue "la capacidad de aprender y divertirse a la vez y disfrutarlo". "Hay como un orgullo de poder manejar estas cosas y es importante. Aparte, cuando te enterás de dónde son los liceos o las escuelas, decís que es el territorio integrado".

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Más de 9.000 niños y adolescentes de todo el país participaron de las olimpíadas. Este miércoles fue el turno de los escolares.

Para muchos niños fue la primera oportunidad de visitar Montevideo, interactuar con estudiantes de todo el país y conocer el Antel Arena.

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