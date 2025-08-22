Cerro Largo: un hombre de 73 años murió tras ser embestido por un camión de carga

Un hombre de 73 años murió tras ser embestido por un camión. El siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre el mediodía de este jueves en el cruce de avenida Centenario y Dionisio Coronel en la ciudad de Río Branco, Cerro Largo.

La víctima caminaba por esa vía de tránsito cuando fue embestida por el camión de carga matriculado en esa ciudad fronteriza. El peatón sufrió graves lesiones, fue derivado en una unidad de emergencia móvil a un centro asistencial, donde falleció horas después.

Las autoridades de la Fiscalía local dispusieron que se le tome testimonio a los testigos del siniestro y analizar las cámaras de videovigilancia de la zona para aclarar las circunstancias del hecho.