Cerca de 60 uruguayos volvieron al país de la zona de guerra en Medio Oriente, informó el canciller

El canciller Mario Lubetkin informó este lunes que fueron cerca de 60 los uruguayos que volvieron de la zona de guerra en Medio Oriente facilitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"No me recuerdo en zonas de guerra haber traído un número tan alto de ciudadanos o haber facilitado un número tan alto de ciudadanos que hayan venido", afirmó el ministro tras una reunión de las familias con las autoridades de la Cancillería y el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva.

Lubetkin agradeció formalmente la colaboración de los gobiernos de Catar, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y España, y destacó el trabajo "día, noche y madrugada" del personal de la Cancillería uruguaya que estuvo cerca. El objetivo era lograr que no hubiera ninguna víctima uruguaya.

En particular, el canciller valoró la emisión urgente de dos pasaportes en pocas horas y el envío para que una bebé de dos meses puedan regresar de Dubái y una mujer embarazada desde Arabia Saudita.

Lubetkin indicó que el gobierno se puso a disposición de ciudadanos uruguayos residentes en Israel y los países del Golfo, pero no han recibido otras solicitudes en ese sentido. "Estamos preparados en lo posible para poder afrontar si hubiera otros casos de deseo de ciudadanos uruguayos de regresar a nuestro país", dijo.