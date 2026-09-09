Centro de Estudios para el Desarrollo anunció proyección de 0,9% en el crecimiento de la economía para 2026

El director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Agustín Iturralde, anunció este miércoles una revisión a la baja de la proyección del crecimiento de la economía uruguaya a 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB).

El economista indicó que el crecimiento previsto para 2026, desde enero de 2025 hasta ahora, ha bajado a menos de la mitad, pasando de una proyección inicial de 2,4% a un crecimiento esperado de 0,9%, según el CED. La corrección a la baja de las perspectivas incluye a los especialistas y al equipo económico, sostuvo.

Iturralde aseguró que el ajuste de las previsiones responde a una economía que en 2025 y lo que va del año "ha ido de más a menos", más allá de factores estructurales como la sequía. "Tenemos un dinamismo económico muy bajo, una economía que estructuralmente está creciendo cada vez menos", afirmó y sostuvo la necesidad de hablar de temas estructurales como la competitividad.

El CED organizó este miércoles un desayuno en el que se analizó la coyuntura política y económica del país. En ese marco, el director de Opinión Pública de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, se refirió a una leve polarización del electorado hacia los extremos ideológicos.

Zuasnabar indicó que la mayor polarización es una característica global, pero que "en Uruguay está llegando muy atenuada". "Los datos nos muestran un aumento de la derecha-derecha y un aumento de la izquierda-izquierda, y está bien mirarlo, tenerlo en cuenta, porque son indicadores que si se acompañan de otras formas de la práctica política entonces sí pueden llegar a preocupar más", enfatizó.

El politólogo habló de "una confrontación política más intransigente que en los últimos 20 o 30 años".