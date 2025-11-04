Centro de Estudiantes ocupó el IFD de Artigas; alumno rechazó la medida y aseguró que no habrá recortes

El Centro de Estudiantes ocupó las instalaciones del Instituto de Formación Docente (IFD) de Artigas en apoyo a los estudiantes del anexo de Bella Unión "ante la preocupación de no saber si se continúan sus carreras o no", afirmó el presidente del gremio estudiantil, Mateo Moreira.

Moreira habló de "recortes" y "dudas" sobre la continuidad de cursos en Bella Unión, teniendo en cuenta que hay estudiantes de la zona que no podrán solventar los gastos para trasladarse a otra ciudad. "Este recorte afecta mucho a los estudiantes", aseguró.

El presidente del CEA indicó que hay estudiantes que cursan en la modalidad semipresencial que se juntar para viajar y compartir los gastos para concurrir a clases.

Seguí leyendo Una abogada y una auxiliar de servicio imputadas por apropiación de bebés en Artigas

Moreira sostuvo que una parte de los estudiantes resolvió movilizarse y realizar la ocupación, pero que otra parte rechaza la medida. Uno de los estudiantes que rechaza la ocupación es Roberto Tío, que cursa la carrera de Magisterio, quien afirmó que es "un hecho triste en la historia educativa de Artigas.

Tío aseguró que la ocupación fue resuelta por un grupo minoritario que se autoproclamó como representante de todos los estudiantes. "La comunidad educativa son más de 1.200 (estudiantes) y ellos deciden cerrar un centro sin previo aviso, sin la convocatoria de los estudiantes, a nadie le preguntaron. Hoy se comunicó que hoy se cerraba el centro y los que estábamos adentro nos corrieron", afirmó.

El estudiante rechazó que haya recorte de presupuesto y según la oferta educativa publicada para 2026, no se perderá ninguna carrera.