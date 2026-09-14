Céline Dion volvió a los escenarios tras 6 años de ausencia por una enfermedad: lo que dejó su show en París

Céline Dion, la estrella francocanadiense que se había retirado en 2020 por una grave enfermedad, volvió a los escenarios y cantó ante 30.000 espectadores en París.

Con mucha emoción visible en sus ojos llenos de lágrimas, la cantante renació este fin de semana sobre el escenario, tras seis años de ausencia debido a una enfermedad neurológica incurable, en un concierto con las entradas agotadas.

"Hay algo que puedo decirles en dos palabras: estoy bien. He aprendido a vivir con esta fragilidad, de tanto tenerla cerca la he domesticado y he decidido convertirla en la fuerza para vivir", expresó la cantante ante los 30.000 espectadores reunidos en el Plenitude Arena, una inmensa sala en las afueras de París.

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La diva de 58 años tuvo que dejar de cantar momentáneamente durante el primer tema, por la conmoción.

"Estas son, por supuesto, lágrimas de alegría. Estoy encantadísima de verlos", dijo a los espectadores, a quienes lanzó besos.

Su regreso demuestra una extraordinaria recuperación tras la enfermedad que le obligó a cancelar conciertos en medio de la incertidumbre sobre si podría volver a los escenarios.

La cantante reveló a finales de 2022 un diagnóstico de síndrome de la persona rígida, una enfermedad autoinmune que puede provocar una rigidez muscular extrema, espasmos dolorosos y calambres intensos.

"El camino fue más rocoso de lo esperado", dijo la artista al hablar a su público en inglés y francés. "Pero me aferré a un tenue rayo de luz en la distancia, en lo profundo de las montañas", agregó. "Esta noche quiero cantar para ti, cantar para mí, cantar por la vida".