Domingos de setiembre y octubre "Ver el mundo arder" se presenta en el Teatro Stella

Un misterio reencuentra a seis jóvenes con dones extraordinarios en la casa que los vio crecer. Juntos se enfrentan con antiguas heridas, pasiones, rencores y la posibilidad de un nuevo comienzo. Ver el mundo arder es una comedia dramática sobre la amistad, el amor, las cicatrices que nos definen, las diferencias que nos unen, y la familia que elegimos cuando el mundo nos da la espalda.