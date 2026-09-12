Un misterio reencuentra a seis jóvenes con dones extraordinarios en la casa que los vio crecer. Juntos se enfrentan con antiguas heridas, pasiones, rencores y la posibilidad de un nuevo comienzo. Ver el mundo arder es una comedia dramática sobre la amistad, el amor, las cicatrices que nos definen, las diferencias que nos unen, y la familia que elegimos cuando el mundo nos da la espalda.
Domingos de setiembre y octubre "Ver el mundo arder" se presenta en el Teatro Stella
"Una obra dedicada a todos los que alguna vez se sintieron solos, marginados, oprimidos o incomprendidos, forzados a cargar con el peso de existir en un mundo que nunca supo qué hacer con ellos".
Basada en el cómic homónimo del autor.
Dirección: Guillermo Francia & Emmanuel Santos Acevedo
El lunes se celebran los Premios Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión
Dramaturgia: Guillermo Francia
Elenco: Victoria Focco, Fabricio Roballo, Agustina Beiro, Santiago Redondo, Abril Bengoechea & Guillermo Francia
Dirección de Arte, Vestuario & Comunicación Visual: Guillermo Francia
Diseño de Iluminación: Rosina Daguerre
Realización de Escenografía: Carlos Francia, Juan I. Cruz & Guillermo Francia
Ambientación Sonora: Guillermo Francia
Fotografía: Angelo Turra
Producción General: Emmanuel Santos Acevedo
Entradas a la venta por RedTickets o Boletería del Teatro.
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