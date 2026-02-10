RECIBÍ EL NEWSLETTER
MODELO ACRAB

Ceibal advierte por fallas y sobrecalentamiento de equipos en unas mil laptops entregadas en 2025

Se trata del modelo Acrab que se distingue por poseer un punto turquesa en su carcasa. Fue entregado al 6 a 7% de los beneficiarios. Las familias ya fueron contactadas y recomiendan dejar de usarlas.

Ceibal advirtió por fallas en laptops entregadas en 2025 por el posible sobrecalentamiento de los equipos. Actualmente, el organismo analiza unas mil computadoras.

La presidenta del Ceibal, Fiorella Haim, indicó que se trata del modelo Acrab que fue entregado el año pasado y se distingue por poseer un punto turquesa en su carcasa. Este modelo fue entregado al 6 a 7% de los beneficiarios del plan.

La falla que presentan los equipos hace que la batería se pueda recalentar con el uso. Una vez advertido el inconveniente, desde el Ceibal se envió un mensaje de alerta individualmente a los beneficiarios afectados.

Haim recomendó a los alumnos a dejar de usar los equipos informáticos señalados a la espera de los próximos pasos para la resolución del problema. Se evaluará caso a caso si se brindará un equipo nuevo o se entregará una laptop ya arreglada.

La solución en general para que dejen de fallar ya está, pero se deberá analizar cada uno de los equipos para determinar el estado de la batería.

"No hemos tenido ningún inconveniente mayor que haya que lamentar, sí problemas de calentamiento y lo que eso conlleva", aseguró la presidenta del Ceibal.

