Cecilia Cairo dijo que tampoco pagó aportes al BPS y reiteró que no renuncia: "Tengo una deuda, personal, y la voy a pagar"

La ministra de Vivienda Cecilia Cairo reconoció el martes de tarde que nunca regularizó las cuatro casas que construyó en el terreno de su propiedad en Pajas Blancas , Montevideo, por lo que no pagó el correspondiente impuesto de Primaria en casi 30 años, ni la contribución inmobiliaria correspondiente a las edificaciones realizadas.

Seguí leyendo Fernando Pereira dijo que lo de Cecilia Cairo no es un problema: "No puede ser un problema deber"

“Fuimos construyendo a medida que fuimos avanzando. Así que no. No pagué”, respondió Cairo en radio Carve cuando fue consultada si había pagado los aportes al BPS por las construcciones realizadas a lo largo de tres décadas en el terreno donde vive.

“Yo pagaba la contribución y pensé que estaba todo incluido”, agregó al ser consultada sobre por qué no pagó el impuesto de Primaria.

“No lo sé. No te voy a mentir. Tengo una deuda y voy a pagar. La contribución siempre la pagué. No es que no pagué nada de los impuestos que llegaban a casa”, agregó, en referencia a que sí pagó la contribución inmobiliaria como terreno baldío.

“Pido disculpas. Seguramente no advertí eso, sin lugar a dudas. No advertí eso que por supuesto es una deuda que voy a pagar, con multas y recargos, y voy a pagar como corresponde”, reiteró.

“Se debe pagar. Cometí un error y me hago cargo. No porque yo cometí ese error otros deben cometerlo”, respondió la ministra al ser consultada sobre lo que pueden pensar otros ciudadanos que también tienen problemas para estar al día con sus obligaciones de impuestos y tributos, y por tener otras “prioridades” (como dijo Cairo) podrían optar por no pagar lo que corresponde.

NO RENUNCIA

Cairo reiteró que no piensa renunciar, aunque reconoció que su caso expone al gobierno y que como ministra tiene responsabilidad polítia.

“Claro que lo expone (al gobierno) nadie dice que no, y por eso estoy pidiendo disculpas. Y seguramente me interpelen y diré las mismas explicaciones”, respondió Cairo, y agregó que lo que le pasó a ella “le pasa a muchos uruguayos”.

Consultada sobre la diferencia que tiene ella con otros uruguayos, al ser ministra de Estado, Cairo dijo que está de acuerdo, y respondió: “Por supuesto que tengo responsabilidad política y voy a pagar la deuda”.

“Obviamente, si me hubiera dado cuenta en diciembre hubiera tomado las medidas del caso. No lo hice intencionalmente”, agregó.

Acerca de por qué no piensa renunciar al cargo de ministra de Vivienda, apuntó: “Tengo un montón de cosas por hacer con la gente y las voy a hacer. Como tengo ese compromiso con la gente voy a seguir. Sería mucho más fácil volver al Parlamento. Pero voy a seguir”.