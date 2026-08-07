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DE 09.00 A 12.00

Cazuela solidaria este sábado a beneficio de centro auxiliar de salud de San Ramón: los fondos son para la compra de un Colposcopio

El Centro Auxiliar del Ministerio de Salud Pública, que atiende a unos 4.000 usuarios, necesita el equipo cuyo valor es de USD 2.800.

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La Comisión de Apoyo y la Comisión de Usuarios del Centro Auxiliar de San Ramón organiza para este sábado una cazuela solidaria para recaudar fondos para la compra de un Colposcopio.

La actividad se desarrolla de 09.00 a 12.00 en el mismo centro de salud. El costo del equipo es de USD 2.800.

Actualmente, toda la zona del santoral carece de dicho instrumento. Una ginecóloga será la que realizará el estudio.

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El centro ofrece primer nivel de atención y atiende unos 4.000 usuarios.

"Siempre San Ramón se destacó por hacer diferentes eventos en beneficio del centro auxiliar", dijo Cristina, integrante de la comisión.

El centro auxiliar recibe ayuda de la población, de comerciantes y de otras personas para su desarrollo y mantenimiento.

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