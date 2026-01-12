Un violento ataque a balazos en la zona del Cerro dejó como saldo un joven de 19 años fallecido y otro de 20 gravemente herido.
Mataron a un joven de 19 años e hirieron a otro de gravedad en una balacera en el barrio Cerro
Circulaban en una moto, fueron interceptados por otra desde la que le dispararon. Uno falleció tras ser trasladado al Hospital del Cerro.
En la Vía y paso de Morgan, los dos jóvenes que se trasladaban en una moto, fueron atacados por otra desde la que les dispararon.
Las dos víctimas cayeron, fueron asistidas por vecinos hasta que llegó la policía. Los trasladaron al Hospital del Cerro, donde uno, con una herida de bala en el cuello, falleció. El otro quedó en estado grave.
Trabajan en la escena personal del GRT, también investigadores de la zona 4 y aguardan por personal del departamento de Homicidios, así como Científica.
