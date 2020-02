El salteño tuvo buena participación en la goleada 5 a 0 sobre el Montpellier por la Liga 1 de Francia, e incluso anotó un gol que fue anulado por fuera de juego.

El regreso de Cavani estuvo precedido este mismo sábado de una polémica con el presidente del Atlético Madrid Enrique Cerezo, quien se mostró molesto por no poder concretar el pase del uruguayo y acusó al hermano de de Cavani (sin nombrarlo) de hacer caer la operación.

“Me parece una vergüenza la situación de algunos jugadores con sus representantes y familiares. No estamos para que nos atraquen”, dijo Cerezo este sábado tras la derrota ante el Real Madrid 0-1 por la Liga de España.

Walter Guglielmone, hermano y representante de Cavani, respondió en una entrevista con la Cadena Ser de España y aseguró que el pase no se hizo porque el Atlético no pagó lo que pedía el PSG.

“Lo importante es lo que ha hecho Edi para salir, ¿tú piensas que Edi no jugó casi un mes para que yo haga caer la operación por una comisión y dejar que no cumpliera su sueño?”, apuntó Guglielmone, según recoge en su web el diario Marca.

“¿Y con todo el lío que armamos con el PSG? Si fuera por dinero, Edi se habría marchado a Inglaterra, al Manchester o al Chelsea. La operación no salió a pesar de la voluntad de Edi, dispuesto a percibir menos que en el PSG. El Atlético no podía cubrir el costo económico total de la operación y el PSG no ha querido bajar las cantidades que pedía”, agregó.

Cavani quedará libre a mitad de año cuando acabe su contrato con el PSG. Allí podrá fichar por otro club. El Atleti lo quería ahora para mejorar su cuota de gol en la Liga, donde está a 13 puntos del líder, Real Madrid.