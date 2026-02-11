Castillo dijo que buscan fortalecer cuerpos inspectivos del MTSS ante niveles por debajo de lo que recomienda la OIT

El Sunca denunció en su asamblea la falta de personal que posee la Inspección de Trabajo en sus cuerpos inspectivos y el ministro Juan Castillo coincidió con el reclamo.

"Un gran desafío, un gran problema, por varios lados. Primero porque está claro que recibimos una inspección de trabajo con un 20% menos del cuerpo inspectivo de lo que había en el anterior gobierno del Frente Amplio. Hubo una política de alejamiento del Estado de los lugares de trabajo, porque el Estado en el gobierno anterior se alejó de la ciudadanía y nosotros estamos procurando volver a esos niveles, pero que ya -autocríticamente lo decimos- no era que sobraran. Faltaban más", dijo el ministro de Trabajo.

Castillo aseguró que se está muy por debajo del mínimo que emite la Organización Internacional del Trabajo. "Un estudio de la OIT establece un porcentaje según la cantidad de establecimientos industriales y población. Nosotros tendríamos que tener un promedio de mínimo 150 inspectores. Tenemos 90. Entonces, uno tendría que estar en varios lugares más no solo persiguiendo la denuncia o no solo persiguiendo infractores, sino tratando de preservar que no ocurra, indicó.

