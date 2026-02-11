RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTERIO DE TRABAJO

Castillo dijo que buscan fortalecer cuerpos inspectivos del MTSS ante niveles por debajo de lo que recomienda la OIT

"Recibimos una inspección de trabajo con un 20% menos del cuerpo inspectivo de lo que había en el anterior gobierno del Frente Amplio", aseguró el ministro.

fachada-del-ministerio-de-trabajo

El Sunca denunció en su asamblea la falta de personal que posee la Inspección de Trabajo en sus cuerpos inspectivos y el ministro Juan Castillo coincidió con el reclamo.

"Un gran desafío, un gran problema, por varios lados. Primero porque está claro que recibimos una inspección de trabajo con un 20% menos del cuerpo inspectivo de lo que había en el anterior gobierno del Frente Amplio. Hubo una política de alejamiento del Estado de los lugares de trabajo, porque el Estado en el gobierno anterior se alejó de la ciudadanía y nosotros estamos procurando volver a esos niveles, pero que ya -autocríticamente lo decimos- no era que sobraran. Faltaban más", dijo el ministro de Trabajo.

Castillo aseguró que se está muy por debajo del mínimo que emite la Organización Internacional del Trabajo. "Un estudio de la OIT establece un porcentaje según la cantidad de establecimientos industriales y población. Nosotros tendríamos que tener un promedio de mínimo 150 inspectores. Tenemos 90. Entonces, uno tendría que estar en varios lugares más no solo persiguiendo la denuncia o no solo persiguiendo infractores, sino tratando de preservar que no ocurra, indicó.

mtss citara a basf para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reduccion de personal en uruguay
Seguí leyendo

MTSS citará a BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal en Uruguay

Temas de la nota

Lo más visto

Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor", anunció Nubel Cisneros
CUTI

Despidos en BASF: Cámara de Tecnologías de la Información apunta a un desfasaje de costos en Uruguay
CON ASIGNACIÓN O EN REDES DE COBRANZA

BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo
asentamiento LA FORTALEZA

Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
MALDONADO

Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"

Te puede interesar

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14 video
EMPRESA APUNTA A CONFLICTIVIDAD

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14
Sindicato de Conaprole pide que la empresa revea la decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera
AOEC SE REÚNE ESTE JUEVES

Sindicato de Conaprole pide que la empresa revea la decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera
Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, a pocos metros de los Dedos video
MALDONADO

Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"

Dejá tu comentario