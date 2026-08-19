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VUELVE EL ÁMBITO TRIPARTITO

Castillo tras anuncio de cierre de FNC en Minas: "Los trabajadores son la prioridad uno", aseguró

La empresa "dijo poco o casi nada" sobre la planta de Paysandú, donde se produce malta, pero sí anunció que "no iba a producir más" en la planta de Minas, indicó el ministro de Trabajo. Vuelve EL ámbito tripartito.

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El ministro de Trabajo, Juan Castillo, analizó este miércoles la decisión de la empresa Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) de cerrar su planta de Minas y concentrar la producción de cerveza en lata en Montevideo, con una inversión de 14 millones de dólares, que depende de que el gobierno le otorgue medidas que reduzcan sus costos.

Castillo recordó que la negociación de la empresa con los Ministerios de Economía y Finanzas (MEF); Industria, Energía y Minería (MIEM); y Trabajo y Seguridad Social (MTSS) implicaba la presentación de un plan estratégico al gobierno y la negociación tripartita con el sindicato de trabajadores.

La empresa "dijo poco o casi nada" sobre la planta de Paysandú, donde se produce malta, pero sí anunció que "no iba a producir más" en la planta de Minas, indicó el ministro. Tras el anuncio, el sindicato realizó una asamblea de trabajadores en la planta ubicada en el departamento de Lavalleja.

fnc analiza cierre de planta de minas e inversion de usd 14 millones para concentrar produccion de cerveza en montevideo
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FNC analiza cierre de planta de Minas e inversión de USD 14 millones para concentrar producción de cerveza en Montevideo

A partir de ahora, la empresa, el sindicato y el gobierno retoman el ámbito de negociación tripartita. Castillo espera una contrapropuesta de parte del gremio de trabajadores. La semana que viene habrá una nueva reunión entre las partes.

Castillo sostuvo que el gobierno analizará medidas alternativas en base a los planteos realizados por la empresa, que determinarán la inversión de 14 millones de dólares en la planta de Montevideo y la continuidad de la industria en el país.

"Los trabajadores son la prioridad uno", aseguró. Castillo remarcó que la posición del gobierno es no cerrar fábricas, que el impacto sea el menor posible, y asegurar la mayor cantidad de puestos de trabajo, así como negociar cualquier reestructura. La empresa daría la oportunidad de que los 59 operarios de Minas puedan mudarse a Montevideo, dijo el ministro.

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