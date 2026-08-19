"Tenemos que mejorar la relación de la seccional con la población", dijo Negro ante cambios en la Jefatura de Montevideo

El ministro del Interior, Carlos Negro, participó en una jornada en la que se presentaron nuevas líneas estratégicas de la Jefatura de Montevideo para adecuarse al Plan Nacional de Seguridad Pública. Al retirarse, habló sobre nuevos 230 cargos de policías antes de que termine el año, de los que 130 ya se incorporaron y a los que se sumarán 500 más en marzo.

"A esos recursos humanos también se va a dotar de recursos materiales. En la Rendición de Cuentas hay planteada una importante incorporación de vehículos patrulleros, tanto como motos, lo que va a redundar en beneficio de patrullaje y respuesta de la Jefatura de Montevideo", indicó Carlos Negro.

"Estamos enfocados en asignar a la Jefatura mayores recursos humanos y materiales", indicó y agregó que habrá reestructura en las seccionales, que buscarán reducir los tiempos de espera y "acercar la seccional a la comunidad".

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"Tenemos que mejorar la relación de la seccional con la población", remarcó.

El ministro del Interior habló sobre nuevos 230 cargos de policías antes de que termine el año, a los que se sumarán 500 más en marzo.

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El jefe de Policía, Alfredo Clavijo, dijo que este martes se cumplieron 60 días de su asunción en el cargo, en lugar de Pablo Lotito. “Los movimientos se dieron en 60 días, hay un nuevo staff de jefes y subjefes de zona”, señaló.

En 13 de las 29 comisarías (25 territoriales y cuatro especializadas) hubo cambio de jefes.

El jerarca señaló que los objetivos son mejorar la respuesta ante emergencias, la prevención y mejora de la atención al público en las comisarías. Dijo que se busca una reorganización operativa y control y refuerzo de recursos. “Algunos están llegando y otros fueron demandados”, explicó.

“Es muy importante que la prevención aumente. Eso incrementará la confianza ciudadana y la baja de delitos. Hay una planificación de acciones para los próximos nueve meses”, agregó Clavijo.

Sobre los 100 nuevos policías que estarán en las calles, que son practicantes de la Escuela Policial, dijo que serán enviados a zonas de mayor flujo de público y zonas comerciales como avenida 18 de Julio, Paso Molino, Carlos María Ramírez, avenida Arocena y avenida 8 de Octubre. Luego, se sumará otro centenar de efectivos al patrullaje, también cadetes.