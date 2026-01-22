RECIBÍ EL NEWSLETTER
"va a circular en algún momento"

Casos de gripe A (H3N2) son un niño que vino de un país europeo y una mujer con familiar que llegó de Estados Unidos

Ambos casos constatados ya transitaron el proceso infeccioso, dijo Fernanda Nozar, directora general de Salud. Afirmó que el virus circulará antes de que empiece el invierno.

fernanda-nozar-sobre-h3n3

Los casos de gripe A (H3N2) que se constataron en Uruguay son dos, son un niño y una mujer, con nexos en el exterior.

"Uno es un niño, que acaba de llegar de viaje, de un país europeo, y otra es una uruguaya que se contagia a partir de un familiar que llega de Estados Unidos. Los dos tienen nexo con personas del exterior. Por lo tanto no hay una circulación comunitaria todavía del virus", explicó la Directora General de Salud, Fernanda Nozar. El niño vino de Finlandia.

"Es una aclaración menor por ahora, porque obviamente va a circular en algún momento, en el invierno ni que hablar, y por el comportamiento que está teniendo en otros países, lo que nosotros pensamos es que va a empezar a circular antes de que se inicie el invierno", detalló. "Nos estamos preparando para eso", aseguró.

detectan casos de gripe a (h3n2) k en uruguay; se trata de dos personas que tuvieron viajes al exterior
Seguí leyendo

Detectan casos de gripe A (H3N2) K en Uruguay; se trata de dos personas que tuvieron viajes al exterior

Ambos casos constatados ya transitaron el proceso infeccioso.

Llaman a concurrir a vacunarse cuando comience la campaña de 2026. "La vacuna que se incorpora este año está adaptada al nuevo virus que está circulando en el norte porque es de esperar que circule en nuestro territorio", aclaró Nozar.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PAREJA DE ANCIANOS DE 90 Y 91 AÑOS

Femicidio y suicidio en ruta 39: "Nada hacía prever que esto iba a suceder", dijo el jefe de Policía de Maldonado
MONTEVIDEO

Avanza el armado de la montaña rusa del Parque Rodó, que será inaugurada en febrero: mirá las imágenes
POSSOLO Y GENERAL FLORES

Bala perdida ingresó a un ómnibus e hirió a una pasajera de 20 años en una pierna
DURAZNO

Cazador resultó herido de bala accidentalmente en el pecho por su compañero mientras iban detrás de un jabalí
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamgilio. Moto hallada cerca de Progreso.
ESTÁ DETENIDO

Se entregó joven de 25 años que era buscado por homicidio en una rapiña en ruta 102
Casos de gripe A (H3N2) son un niño que vino de un país europeo y una mujer con familiar que llegó de Estados Unidos video
"va a circular en algún momento"

Casos de gripe A (H3N2) son un niño que vino de un país europeo y una mujer con familiar que llegó de Estados Unidos
Foto: Subrayado. Caja de Profesionales.
Este jueves

Caja de Profesionales: Directorio resolvió suspender la partida de más de $130.000 mensuales a directores

Dejá tu comentario