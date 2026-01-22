Casos de gripe A (H3N2) son un niño que vino de un país europeo y una mujer con familiar que llegó de Estados Unidos

Los casos de gripe A (H3N2) que se constataron en Uruguay son dos, son un niño y una mujer, con nexos en el exterior.

"Uno es un niño, que acaba de llegar de viaje, de un país europeo, y otra es una uruguaya que se contagia a partir de un familiar que llega de Estados Unidos. Los dos tienen nexo con personas del exterior. Por lo tanto no hay una circulación comunitaria todavía del virus", explicó la Directora General de Salud, Fernanda Nozar. El niño vino de Finlandia.

"Es una aclaración menor por ahora, porque obviamente va a circular en algún momento, en el invierno ni que hablar, y por el comportamiento que está teniendo en otros países, lo que nosotros pensamos es que va a empezar a circular antes de que se inicie el invierno", detalló. "Nos estamos preparando para eso", aseguró.

Ambos casos constatados ya transitaron el proceso infeccioso. Llaman a concurrir a vacunarse cuando comience la campaña de 2026. "La vacuna que se incorpora este año está adaptada al nuevo virus que está circulando en el norte porque es de esperar que circule en nuestro territorio", aclaró Nozar.