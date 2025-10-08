Caso Penadés: fiscal presenta acusación y se vuelve a debatir en audiencia la medida de prisión

La fiscal Isabel Ithurralde presenta este miércoles la acusación formal contra el exsenador Gustavo Penadés , imputado hace dos años por una veintena de delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Este viernes 10 de octubre se cumplen dos años de la formalización del caso contra Penadés, por lo que se vence el plazo para que la Fiscalía de Delitos Sexuales presente la acusación y el pedido de condena, que se estima será cercana a la máxima que permite estos delitos (alrededor de 16 años de cárcel).

La acusación y el pedido de condena se hace por escrito, pero en paralelo se realizará este jueves una nueva audiencia judicial para debatir las medidas cautelares que pesan sobre Penadés, preso en la cárcel de Florida hace dos años.

Seguí leyendo Fiscalía pidió pena de 16 años de cárcel para Gustavo Penadés y de 6 años para Sebastián Mauvezin

La defensa del exlegislador nacionalista sostiene que Penadés es inocente de todos los delitos por los que fue imputado, y en esa línea solicita que espere el juicio en libertad.

El juicio se realizará seguramente el año que viene, debido a los tiempos procesales y la feria judicial de enero próximo.

Luego de presentada la acusación por la fiscal, se da plazo de 30 días a la defensa de Penadés para que haga sus descargos.

Cumplida esta etapa se hará la audiencia judicial de control de acusación, instancia clave donde el juez decide qué pruebas pasan al juicio y cuáles no. Esto puede ocurrir antes de fin de año o en febrero de 2026, tras la feria judicial.

Cumplida esta instancia se pasa al juicio oral propiamente dicho, ya en el 2026.