Caso Milagros Chamorro: Tribunal de Apelaciones desestimó recurso presentado por abogados de la familia de la joven

El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por los abogados de la familia de la joven Milagros Chamorro . El caso se reabrió en el mes de febrero de este año y ha tenido varias etapas.

El corresponsal de Subrayado, Martín Corujo, informó que el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. A la jueza de San Carlos se le pedía que ordenara a la Fiscalía para diligenciar un elemento de prueba, pero no tuvo andamiento. Sin embargo, el caso sigue en pie y sigue su proceso.

El abogado del acusado por el caso de violación a Milagros Chamorro aclaró que la investigación no se archivó y consideró que no tiene sentido que la causa continúe por las desestimaciones ya conocidas con anterioridad.

Nicolás Pereyra dijo a Subrayado que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal encontró que no había mérito para revocar la sentencia de primera instancia de la jueza de San Carlos de violencia de género, lo que significa que mantuvo el mismo criterio que tuvo la jueza de primera instancia, que es no dar la oportunidad de pedir pruebas ante el Juzgado a la parte denunciante.

"Es una prerrogativa que se le da a la defensa, pero no a la víctima en esta etapa. La interpretación legal estricta del texto cuando está en juego las garantías del imputado, serían esas. No es el archivo de la investigación aunque sí consideramos que ya tendría que estar dispuesto por parte de la Fiscalía porque el desarchivo que se dio ya cumplió su objeto".

Y agregó: "Por la investigación no tiene sentido que continúe porque ya se agotó, es una instancia en la cual la Fiscalía está totalmente encorsetada a la investigación de esos hechos nuevos que ya quedó acreditado que no se han cumplido porque no existieron esos hechos. Nosotros sostenemos la plena inocencia de nuestro defendido".

Pese a la resolución del Tribunal de Apelaciones, la abogada de la familia aseguró que la causa no se archivó y consideró que aún quedan evidencias para diligenciar a nivel de Fiscalía.

Dahiana Romero dijo a Subrayado que el 4 de agosto el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución dictada por el juzgado especializado en violencia doméstica de 2° Turno de San Carlos, pero en referencia a la legitimación que tiene la víctima, en este caso la familia de Milagros, en cuanto a que la jueza le ordenara a la Fiscalía diligenciar cierta evidencia que estaba en la carpeta investigativa y que a la fecha no había diligenciado.

"Nosotros apelamos la resolución de la juez y vino el fallo del Tribunal de Apelaciones confirmando lo que la doctora entendió en ese momento (...) la investigación no está cerrada que todavía queda evidencia por diligenciar, entre ellas hay una cantidad de testigos que todavía faltan ser llamados a declarar".