Caso Ignacio Suárez: defensa solicitó a INDDHH que se abra expediente para que aparezcan fotos de la autopsia

"Nosotros no estamos poniendo ninguna hipótesis y de supresión deliberada o dolosa encima de la mesa, lo que decimos es que lo pedimos en cuatro oportunidades y no aparece, por lo tanto diligentemente esta defensa no tiene otra alternativa que acudir a todos los mecanismos que nos proporciona el ordenamiento jurídico, entre ellos denunciarlo ante la Institución Nacional de derechos Humanos para asegurar una investigación imparcial".

Rey indicó que las fotos de la autopsia son material de calidad y mediante las cuales y de la prueba complementaria, se puede determinar qué tipo de heridas sufrió el joven. Para el abogado, los efectivos policiales aplicaron una fuerza desmedida.

"Falta un cúmulo de información para agregar y el tiempo corre, por eso nosotros decidimos para asegurar la imparcialidad de la investigación involucrar una institución que dentro de sus competencias puede y debe velar por el cumplimiento de estas garantías".

Para el abogado, Nacho podría haber saltado perfectamente si la Policía no hubiera intervenido, pero comenzaron a golpearlo. La pericia fotográfica realizada puede aportar información sobre la herida que le provocaron.

En el mes de junio del año pasado, Claudia Gularte, la madre del joven dijo a Subrayado que la familia estaba mal por no tener novedades ni avances en el caso. “Está todo muy quieto, muy tranquilo, y lo único que pedimos es que se haga justicia, que por favor tomen cartas en el asunto”, manifestaba en ese momento.

La familia aportó cinco testigos y un nuevo video a la causa, que según ellos apunta a la responsabilidad de la Policía. Uno de ellos habló con Subrayado y dijo que vio cuando el joven estaba en la reja, saltando. “Parado, medio agachado, ya pasando para adentro de la Cataldi, solo le faltaba un pie nomás, no estaba enganchado todavía. Cuando el oficial lo cincha para atrás, ahí fue que el botija se engancha. Si lo dejaba o no lo cinchaba para atrás, él pasaba para el otro lado lo más bien”. relató.