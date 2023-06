Familia de hincha que murió al intentar ingresar al CDS reclama que el caso no avanza en Fiscalía

Con una remera de la cara de su hijo y los colores de Peñarol, Claudia Gularte, la madre de Ignacio Suárez, dijo a Subrayado que la familia se siente mal por no tener novedades del avance del caso. “Está todo muy quieto, muy tranquilo, y lo único que pedimos es que se haga justicia, que por favor tomen cartas en el asunto”, manifestó.

“No era ese chiquilín que dijeron desde un principio. Que era un drogadicto, que era un borracho, en verdad no lo era, era un chiquilín de familia, que se levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar”, compartió.

El abogado de la familia, Gastón Cambre, considera que el caso no avanza como les gustaría, que tuvieron dos accesos a la carpeta de investigación y que la segunda vez “no había nada nuevo”.

“Estamos convencidos de que ese día, de no intervenir la Policía, Nacho no hubiese tenido ese desenlace fatal. Entendemos que la Policía no tuvo la intención de que este fuera el resultado, pero hubo un error en la fuerza aplicada o en la maniobra”, sostuvo.

Indicó que han presentado varios testigos que no han sido citados por la Fiscalía. “Hemos pedido en reiteradas oportunidades que nos reciba para que nos cuente cómo es la estrategia, cómo piensa llevar adelante la investigación, y no nos recibe. Y nosotros entendemos que es una vulneración de derechos de la víctima”.

El abogado reclama que no se le tomó declaración a los médicos que intervinieron en el momento y que tampoco hay resultados toxicológicos todavía.

Un testigo del hecho habló con Subrayado. Dijo que vio cuando el joven estaba en la reja, saltando. “Parado, medio agachado, ya pasando para adentro de la Cataldi, solo le faltaba un pie nomás, no estaba enganchado todavía. Cuando el oficial lo cincha para atrás, ahí fue que el botija se engancha. Si lo dejaba o no lo cinchaba para atrás, él pasaba para el otro lado lo más bien”. relató.

Después, dijo, “el oficial se lo engancha del cuello y lo sigue cinchando para abajo. En eso llegan otros dos o tres oficiales más que lo empiezan a cinchar, y el botija ahí fue que se terminó enganchando de la pierna y el brazo fue lo que yo vi, hasta que se dio el desenlace que lo pudieron desenganchar y ahí fue que empezó la reanimación, que más la gente se enojó y empezó toda la euforia”. Agregó que la ambulancia demoró “como unos diez minutos, fácil”.

Expresó que sintió “tristeza” y “bronca” en ese momento. “Si la gente te está viendo, te está gritando que lo desenganches, porque está enganchado el botija y no podés seguir cinchando”, indicó.

Se enteró que el joven había muerto cuando leyó una publicación de la hermana en redes sociales. “Me parece injusto que no se resuelva un caso y que lo hayan matado así de esa manera, se podía haber evitado”, dijo.