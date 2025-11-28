RECIBÍ EL NEWSLETTER
Caso Fernández Albín: allanan local de pagos en busca de documentación para establecer la ruta del dinero ilegal

Luis Fernández Albín, detenido en Buenos Aires, es investigado por narcotráfico. La Policía busca establecer la ruta del dinero ilegal generado a partir de ese delito.

policias-allanamiento-local-de-pagos

Los investigadores buscan establecer la ruta del dinero ilegal producto del narcotráfico, informaron fuentes a Subrayado de forma primaria.

Las policías de ambos países investigan por estos días cómo se movía el delincuente uruguayo y sus conexiones con el delito y bandas criminales. Por eso, en Uruguay, el Departamento de Lavado de Activos de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas encabezó el procedimiento en el barrio montevideano este viernes.

Luis Fernando Fernández Albín, uruguayo detenido en Buenos Aires.
Investigan si Fernández Albín tiene vínculo con banda narco que opera en el barrio bonaerense donde fue detenido

Fernández Albín utilizaba otra identidad en Argentina. También usaba un auto y una camioneta, y durante el operativo le fueron incautados dos celulares que podrían contener información clave.

La Justicia argentina le tomó declaración el sábado, mientras avanza la investigación sobre sus movimientos y posibles colaboradores. Se realizan además los trámites para su extradición hacia Montevideo, aún sin definición sobre si el traslado será por vía aérea o terrestre. Las autoridades prevén un importante operativo de seguridad para el procedimiento.

Fernández Albín había llegado a Buenos Aires el 27 de junio pasado, por vía fluvial, en momentos en que aún no era buscado.

Narcotráfico: vínculos, la droga y otros operativos.

El Ministerio del Interior brindó detalles la semana pasada sobre la Operación Nueva Era II, a cargo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, que permitió la detención de cuatro personas involucradas en narcotráfico y lavado de activos, entre ellas Fernández Albín,

La Policía hizo cuatro allanamientos en Uruguay y detuvo a tres personas, entre ellas la esposa del detenido. Este operativo se conecta con la investigación de la Operación Nueva Era, que en agosto derivó en la imputación de cinco personas por el hallazgo de dos toneladas de cocaína en un galpón de Punta Espinillo. Según la investigación, la organización criminal se dedicaba al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de droga al exterior, además de actividades de lavado de activos.

A esta organización criminal se la vincula con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo desde 2021 y requerido por la Justicia de Paraguay y Bolivia.

La Justicia uruguaya imputó el viernes a dos mujeres y a un hombre detenidos en los allanamientos. Las dos mujeres por un delito continuado de lavado de activos y se les impuso prisión preventiva hasta el 8 de enero y el 24 de febrero, respectivamente. Una de ellas es “La Chula”, pareja del líder del grupo, Fernández Albín. En tanto, el hombre detenido también fue imputado por lavado de activos y quedó a la espera de una pericia médica para determinar si puede cumplir prisión preventiva.

