Caso Facundo: fiscal de Tacuarembó apelará y pedirá una pena mayor para el condenado

“Para nosotros no era un accidente, nunca fue un accidente”, señaló en conferencia.

“Vamos a pedir que se acoja el agravante especial, que habíamos solicitado nosotros, considerando que era un homicidio especialmente agravado, y que el juez en primera instancia no hizo lugar, y por eso lo condenó a una pena menor a la solicitada”, explicó Bonke.

“Lo que se ha discutido siempre en todo momento es a qué título el imputado ejecutó la acción, si fue un accidente, si fue algo que él no previó que podía ocurrir”, agregó.

En el caso de dolo eventual, el acusado no tenía intención de matar, pero sabe que es una consecuencia posible de sus acciones.

“Lo que complejizó sobre todo las cosas desde el inicio es el tipo de arma, un arma de aire comprimido, no era un arma de fuego, y la defensa esgrimió en el juicio que hay un sentir popular, una conciencia popular en cuanto a que las armas de aire comprimido no son letales, no matan personas”, señaló Bonke sobre la postura de la defensa del condenado.