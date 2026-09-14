Caso estafadora de Maldonado: surge nueva denuncia a socio de la Cámara Inmobiliaria con un perjuicio económico de USD 11.000

Continúa en Maldonado la investigación de una mujer de 43 años que se hacía pasar por psicóloga forense y estafaba a familias de presos en el departamento.

En las últimas horas se sumó una nueva denuncia por un perjuicio económico estimado en unos USD 11.000.

El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Javier Sena, dijo a Subrayado que es importante que las personas puedan verificar a quién le están enviando antes de realizar la transferencia o la seña de una venta o alquiler.

Sena destacó que hay mucha gente que se hace pasar como si fuera legal ocasionando un problema.

"Lamentablemente la persona que está en el tema es un socio de la Cámara, por lo tanto vino la Cámara también a expresar su problema y estamos tratando de colaborar como institución con el colega (...) la señora aparentemente lo que hacía por información que tenemos de todas las partes es que alquilaba un apartamento y después lo vendía, tomaba señas y hacía otras profesiones que no había estudiado para ello", comentó.

Hasta el momento son tres las denuncias en su contra. En uno de los casos, data del 4 de agosto, cuando una mujer declaró ante Hechos Complejos que la supuesta psicóloga forense le ofreció “gestionar salidas transitorias por razones médicas y otros beneficios vinculados a las condiciones de privación de libertad de un familiar alojado en el Centro de Rehabilitación Las Rosas”, ante lo que la familia le transfirió 200.000 pesos que eran para supuestos trámites y honorarios, informaron fuentes del caso.

Otra denuncia por estafa en su contra se presentó el 8 de setiembre. En este caso una modalidad diferente, “vinculada al incumplimiento de un contrato de arrendamiento con opción a compra de un apartamento ubicado en calle Enrique Castells Capurro”. El perjuicio económico estimado es por USD 3.000 y $9.400.

Está internada en un sanatorio local, con custodia policial y se aguarda el alta para la audiencia de formalización.