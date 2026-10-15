Caso Conexión Ganadera: Justicia condenó a tres tomadores de ganado por apropiación indebida

La Justicia dictó las primeras tres condenas en la causa Conexión Ganadera con penas van de los 12 a los 16 meses de prisión con medidas sustitutivas.

Los condenados son Oscar Bertoletti y José Pedro Cristina, vinculados a la empresa Agneau, y Jorge Moreno, responsable de El Alfalfar. Se trata de las primeras condenas a tomadores de ganado.

Según la investigación, estas empresas debían recibir y mantener animales que respaldaban las inversiones de los clientes. Sin embargo, cuando se realizaron las inspecciones, se detectaron importantes faltantes.

En el caso de Agneau, los contratos establecían la existencia de unos 7.000 ovinos distribuidos en establecimientos de Canelones y Treinta y Tres. Pero se hallaron cantidades menores, falta de ingresos y ventas.

En El Alfalfar había dieciséis contratos vigentes correspondientes a 1.320 vacunos, por un valor superior a los 900.000 dólares. Sin embargo, durante las inspecciones se encontraron apenas 43 animales. Otros vacunos habían sido vendidos y el dinero había tenido destinos diferentes.

Por estos hechos, Bertoletti y Cristina fueron condenados a 12 meses de prisión, sustituida por libertad a prueba. En tanto, Jorge Moreno recibió una pena de 16 meses, que incluye 3 meses de arresto domiciliario nocturno y el cumplimiento del resto bajo libertad a prueba.

Los abogados que representan a los damnificados, consideran que las penas son leves frente a las pérdidas económicas sufridas por los inversores.