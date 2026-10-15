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DE 12 A 16 MESES DE SUSTITUTIVAS

Caso Conexión Ganadera: Justicia condenó a tres tomadores de ganado por apropiación indebida

Los condenados son Oscar Bertoletti y José Pedro Cristina, vinculados a la empresa Agneau, y Jorge Moreno, responsable de El Alfalfar con penas van de los 12 a los 16 meses de prisión con medidas sustitutivas.

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La Justicia dictó las primeras tres condenas en la causa Conexión Ganadera con penas van de los 12 a los 16 meses de prisión con medidas sustitutivas.

Los condenados son Oscar Bertoletti y José Pedro Cristina, vinculados a la empresa Agneau, y Jorge Moreno, responsable de El Alfalfar. Se trata de las primeras condenas a tomadores de ganado.

Según la investigación, estas empresas debían recibir y mantener animales que respaldaban las inversiones de los clientes. Sin embargo, cuando se realizaron las inspecciones, se detectaron importantes faltantes.

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En el caso de Agneau, los contratos establecían la existencia de unos 7.000 ovinos distribuidos en establecimientos de Canelones y Treinta y Tres. Pero se hallaron cantidades menores, falta de ingresos y ventas.

En El Alfalfar había dieciséis contratos vigentes correspondientes a 1.320 vacunos, por un valor superior a los 900.000 dólares. Sin embargo, durante las inspecciones se encontraron apenas 43 animales. Otros vacunos habían sido vendidos y el dinero había tenido destinos diferentes.

Por estos hechos, Bertoletti y Cristina fueron condenados a 12 meses de prisión, sustituida por libertad a prueba. En tanto, Jorge Moreno recibió una pena de 16 meses, que incluye 3 meses de arresto domiciliario nocturno y el cumplimiento del resto bajo libertad a prueba.

Los abogados que representan a los damnificados, consideran que las penas son leves frente a las pérdidas económicas sufridas por los inversores.

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