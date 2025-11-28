Caso Conexión Ganadera: Justicia ordenó remate de apartamento donde cumple prisión domiciliaria viuda de Basso

La Justicia ordenó el remate del lujoso apartamento de Punta del Este en el que la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, cumple actualmente prisión domiciliaria.

Sin embargo, fuentes judiciales indicaron a Subrayado que tras un pedido del síndico Alfredo Ciavattone que lleva adelante el caso, se decretó la venta en remate privado de ese inmueble, ubicado en Torre Imperiale.

El lujoso apartamento que había sido adquirido por la familia Basso Cabral, tiene gastos comunes que rondan los 80 mil pesos mensuales, además de los gastos de contribución y otros impuestos.

Según se explicó a Subrayado, se entendía que el apartamento era de muy costosa mantención y conservación por sus importantes gastos fijos, y por eso debía ir a remate.

Ahora, tras la resolución del juez, el síndico deberá notificar la decisión a Fiscalía, ya que que en ese apartamento Cabral cumple la prisión preventiva desde que fue imputada por estafa el 17 de julio.

Se estima que ese apartamento tendría un valor de mercado de 900 mil dólares.

El abogado, Leonardo Costa, se refirió al avance de la investigación sobre Conexión Ganadera y dijo que observa como buena noticia la orden de la Justicia de rematar el apartamento.

Además, comentó que antes de fin de año puede haber alguna imputación adicional. "Después de la feria se va a continuar con otro círculo vinculado a la familia Carrasco y a la familia Basso-Cabral".