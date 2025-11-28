RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORRE IMPERIALE-PUNTA DEL ESTE

Caso Conexión Ganadera: Justicia ordenó remate de apartamento donde cumple prisión domiciliaria viuda de Basso

El lujoso apartamento que había sido adquirido por la familia Basso Cabral, tiene gastos comunes que rondan los 80 mil pesos mensuales, además de los gastos de contribución y otros impuestos.

torre-imperiale-punta-del-este
basso-cabral-conexión-

La Justicia ordenó el remate del lujoso apartamento de Punta del Este en el que la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, cumple actualmente prisión domiciliaria.

Sin embargo, fuentes judiciales indicaron a Subrayado que tras un pedido del síndico Alfredo Ciavattone que lleva adelante el caso, se decretó la venta en remate privado de ese inmueble, ubicado en Torre Imperiale.

El lujoso apartamento que había sido adquirido por la familia Basso Cabral, tiene gastos comunes que rondan los 80 mil pesos mensuales, además de los gastos de contribución y otros impuestos.

imputaron al delincuente que mato a un guardia de seguridad en rapina a una obra a fines de agosto
Seguí leyendo

Imputaron al delincuente que mató a un guardia de seguridad en rapiña a una obra a fines de agosto

Según se explicó a Subrayado, se entendía que el apartamento era de muy costosa mantención y conservación por sus importantes gastos fijos, y por eso debía ir a remate.

Ahora, tras la resolución del juez, el síndico deberá notificar la decisión a Fiscalía, ya que que en ese apartamento Cabral cumple la prisión preventiva desde que fue imputada por estafa el 17 de julio.

Se estima que ese apartamento tendría un valor de mercado de 900 mil dólares.

El abogado, Leonardo Costa, se refirió al avance de la investigación sobre Conexión Ganadera y dijo que observa como buena noticia la orden de la Justicia de rematar el apartamento.

Además, comentó que antes de fin de año puede haber alguna imputación adicional. "Después de la feria se va a continuar con otro círculo vinculado a la familia Carrasco y a la familia Basso-Cabral".

ABOGADO COSTA

Temas de la nota

Lo más visto

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
DATOS OFICIALES DE LA IMM

Más de 1.000 multas por exceso de velocidad en los primeros tres días del nuevo radar en rambla de Punta Gorda
ESTE JUEVES

Murió el motociclista que fue embestido por una camioneta en Conciliación; familiares reclaman justicia
UNOS 160.000 DÓLARES

Confirman sentencia que obliga al Estado a indemnizar a Joselo López y otros funcionarios de INAU por video difundido en 2015
Escuela n.° 100

Escuela en el estadio Centenario cerrará por el show de Shakira y alumnos deberán retirar viandas

Te puede interesar

Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos
OPERATIVO DE DGRTID

Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos
Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
Casi 900 policías movilizará el Ministerio del Interior para el clásico del domingo en el Parque Central video
OPERATIVO DE SEGURIDAD

Casi 900 policías movilizará el Ministerio del Interior para el clásico del domingo en el Parque Central

Dejá tu comentario