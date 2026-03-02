Encontraron una granada en la puerta de una casa en Piedras Blancas

Una granada fue encontrada en la puerta de una casa en el barrio Piedras Blancas, en Montevideo.

El domingo, efectivos concurrieron a Pasaje Curupí y Matilde Pacheco, donde constataron que había un artefacto explosivo frente a la vivienda.

Allí se dispuso un perímetro de seguridad y concurrió el Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas, así como el destacamento de Bomberos.

El objeto fue incautado, y se trataba de una granada de fragmentación, pero “sin espoleta” (detonador), aclara el comunicado de la Jefatura de Policía. Investigan el hecho.

Temas de la nota granada

Piedras Blancas