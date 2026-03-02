RECIBÍ EL NEWSLETTER
artefacto explosivo incautado

Encontraron una granada en la puerta de una casa en Piedras Blancas

Trabajó en el lugar el Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas que incautó el elemento, que no tiene detonador.

artefacto-explosivo-piedras-blancas

El domingo, efectivos concurrieron a Pasaje Curupí y Matilde Pacheco, donde constataron que había un artefacto explosivo frente a la vivienda.

Allí se dispuso un perímetro de seguridad y concurrió el Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas, así como el destacamento de Bomberos.

un kazajo, una mexicana y un ruso condenados al intentar sacar la cedula con documentos falsos
Seguí leyendo

Un kazajo, una mexicana y un ruso condenados al intentar sacar la cédula con documentos falsos

El objeto fue incautado, y se trataba de una granada de fragmentación, pero “sin espoleta” (detonador), aclara el comunicado de la Jefatura de Policía. Investigan el hecho.

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
PRIMER DÍA DE CLASES

Inicio de clases con 15.000 niños menos que el año pasado y el estreno de los "maestros flexibilizadores"
MONTEVIDEO, ESCUELA 89

Robaron una bicicleta en pleno acto por el inicio de clases, con autoridades de ANEP en el patio de una escuela
Policiales

Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Parque Central
FLOR DE MAROÑAS

Mataron a un hombre de varios disparos por la espalda e hirieron a otro que lo acompañaba

Te puede interesar

Orsi ante la Asamblea General a un año de su mandato: Empezamos por ordenar para poder transformar video
SEGUÍ EL DISCURSO EN VIV

Orsi ante la Asamblea General a un año de su mandato: "Empezamos por ordenar para poder transformar"
Autoridades de BASF se reúnen este martes con el Ministerio de Trabajo tras anuncio de despidos en febrero
REESTRUCTURA EN LA EMPRESA

Autoridades de BASF se reúnen este martes con el Ministerio de Trabajo tras anuncio de despidos en febrero
Un kazajo, una mexicana y un ruso condenados al intentar sacar la cédula con documentos falsos
EN FLORES

Un kazajo, una mexicana y un ruso condenados al intentar sacar la cédula con documentos falsos

Dejá tu comentario