Una granada fue encontrada en la puerta de una casa en el barrio Piedras Blancas, en Montevideo.
Encontraron una granada en la puerta de una casa en Piedras Blancas
Trabajó en el lugar el Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas que incautó el elemento, que no tiene detonador.
El domingo, efectivos concurrieron a Pasaje Curupí y Matilde Pacheco, donde constataron que había un artefacto explosivo frente a la vivienda.
Allí se dispuso un perímetro de seguridad y concurrió el Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas, así como el destacamento de Bomberos.
Seguí leyendo
Un kazajo, una mexicana y un ruso condenados al intentar sacar la cédula con documentos falsos
El objeto fue incautado, y se trataba de una granada de fragmentación, pero “sin espoleta” (detonador), aclara el comunicado de la Jefatura de Policía. Investigan el hecho.
Temas de la nota
Lo más visto
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"
Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
PRIMER DÍA DE CLASES
Inicio de clases con 15.000 niños menos que el año pasado y el estreno de los "maestros flexibilizadores"
MONTEVIDEO, ESCUELA 89
Robaron una bicicleta en pleno acto por el inicio de clases, con autoridades de ANEP en el patio de una escuela
Policiales
Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Parque Central
FLOR DE MAROÑAS
Dejá tu comentario