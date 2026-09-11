Caso Caranchos: hay 58 nuevas personas identificadas y detectaron grupos de WhatsApp creados para intercambiar información

En las últimas horas se conoció desde la interna de la investigación que otras 58 personas fueron identificadas como presuntas integrantes de la organización que operaba a nivel nacional. Había grupos de WhatsApp que se creaban concretamente para intercambiar información.

La maniobra consistía en obtener información reservada de las víctimas de siniestros de tránsito y pasarla a los abogados a cambio de un pago. Estas personas hacían las veces de “gestores” para los abogados, que así obtenían clientes a representar en demandas y juicios.

Allí se facilitaba la información personal del o la accidentada, y si en definitiva se trataba de una víctima fatal, se otorgaba el contacto de algún familiar. Además en varias oportunidades se compartían fotografías que mostraba la magnitud de las diferentes lesiones.

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Entre los imputados y condenados hay abogados, policías, inspectores de tránsito municipales y personal de la salud. El delito aplicado en la mayoría de los casos fue cohecho calificado.

La investigación de esta red ilegal, ahora desarticulada en parte por la Justicia, comenzó en junio pasado con una denuncia contra un abogado por parte de una víctima de un accidente de tránsito.

A partir de allí se descubrió una red de pagos y tráfico de información ilegal, que según lo informado, se remonta al 2019.