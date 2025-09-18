Caso bengala náutica clásico: extienden la prisión preventiva hasta el 15 de noviembre para el hincha de Nacional

La Justicia extendió este jueves la prisión preventiva al hincha de Nacional imputado por el caso de la bengala náutica lanzada en el partido clásico del pasado domingo 6 de julio, en el estadio Centenario.

El director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, informó que se realizó una nueva audiencia en la que las fiscales Silvia Buzó y Claudia Amoedo extendieron la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 15 de noviembre "fundamentada en el riesgo de entorpecimiento de la investigación".

El hombre fue imputado como presunto autor de un delito de homicidio agravado en grado de tentativa a título de dolo eventual por el uso de arma impropia en grado de tentativa, y venía cumpliendo prisión preventiva.

El caso

Durante el partido clásico del pasado 6 de julio, una bengala náutica fue lanzada desde la tribuna Colombes. El proyectil terminó impactando en un efectivo policial que se encontraba en la zona del palco de prensa.

El policía sufrió lesiones graves en sus genitales y fue trasladado de urgencia, fue operado y debió permanecer diez días en el CTI del Hospital Policial. Después de un mes, fue dado de alta y continúa recuperándose.

Varios parciales tricolores fueron identificados tras el análisis de las cámaras de videovigilancia por parte de Policía Científica y declararon ante el fiscal de Flagrancia de 15º turno, Raúl Iglesias.

Uno de los hinchas, de 18 años, fue condenado en un proceso abreviado a 12 meses de libertad a prueba con tobillera electrónica, de los cuales deberá cumplir seis meses de arresto domiciliario nocturno por la rotura de una cámara de seguridad cerca del Gran Parque Central durante los festejos por el aniversario del club.