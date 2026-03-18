Casmu resolvió investigar la gestión anterior y contratar auditorías externas por posibles irregularidades

Casmu resolvió realizar una investigación y contratar auditorías externas para determinar si durante la administración pasada hubo irregularidades o incumplimientos normativos, según surge del comunicado emitido tras la Asamblea General Ordinaria.

La instancia, realizada este martes, aprobó el Balance cerrado al 30 de setiembre de 2025, así como el informe de la Comisión Fiscal y el Plan de reestructura presentado por el actual Consejo Directivo. En cambio, la Memoria Anual y la evaluación de la gestión anterior no obtuvieron aprobación.

La Asamblea votó “la realización de una investigación y la contratación de auditorías externas con el objetivo de determinar si existieron eventuales irregularidades o incumplimientos normativos durante la gestión anterior”, indica el texto.

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Y agrega: “Los datos que han tomado estado público corresponden a los balances del último año de dicha gestión (setiembre de 2024 – octubre de 2025), período en el cual la institución registró una pérdida operativa superior a los 1.000 millones de pesos, así como gastos no identificados —sin la debida documentación— por más de 800 millones de pesos. Estos aspectos se encuentran actualmente bajo análisis”.

Casmu se encuentra intervenida por el gobierno desde julio de 2024. Los ministerios de Salud Pública y Economía y Finanzas realizan el seguimiento de la situación, con análisis de indicadores financieros. “Nuestro desvelo es garantizar que los 177.000 usuarios tengan la mejor calidad asistencial”, sostuvo entonces la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Reconoció que, si bien hay dificultades, como en otras instituciones, la atención está asegurada. La comisión interventora no identificó riesgos asistenciales.

Casmu señaló que, en los primeros meses de la actual gestión, se logró una reducción del déficit operativo mensual cercana al 50%, la eliminación de gerencias y cargos duplicados con un ahorro superior a USD 400 mil mensuales, y una baja significativa en los costos de cirugías laparoscópicas.

El Consejo Directivo sostuvo que las resoluciones adoptadas respaldan las medidas impulsadas y el proceso de transformación en curso, y reafirmó su compromiso con la transparencia y la recuperación institucional.