Casmu agradeció apoyo del sistema político y señala que "no solicita un salvataje ni una inyección de dinero por parte del Estado"

La mutualista Casmu publicó este miércoles un comunicado que hace referencia a la discusión que por estos días se realiza en el Parlamento sobre su situación financiera.

El Parlamento aprobó esta semana un proyecto de ley que extiende la intervención de la mutualista por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) , y tiene a consideración aún la votación que habilita al Casmu a acceder nuevamente al Fondo de Garantía creado en 2008 para instituciones médicas con problemas financieros.

“Casmu agradece la confianza que el sistema político en su conjunto y por unanimidad ha depositado en nuestra institución”, dice el comunicado, y sobre la intervención del MSP agrega: “en el contexto actual no nos genera incomodidad alguna”.

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“Como prestador privado del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), Casmu administra parte del gasto público en salud -como las cápitas y cuotas de salud provenientes del Fonasa - por lo que cualquier medida que dote de transparencia y brinde tranquilidad a la ciudadanía y a los actores del sistema es plenamente bienvenida”.

Acerca del pedido de acceso nuevamente al Fondo de Garantía, la mutualista señala que “resulta indispensable precisar que Casmu no solicita un salvataje ni una inyección de dinero por parte del Estado. Lo que se solicita es acceder al Fondo de Garantía, lo que permite la reestructuración financiera del pasivo preexistente”.

“Esto, por supuesto, exige el máximo nivel de responsabilidad en la gestión, pero es preciso aclarar que el Estado no está destinando recursos directos ni depositando dinero en Casmu. Asimismo, es importante precisar que Casmu otorga una contragarantía al Fondo de Garantía con sus propios bienes inmuebles”, agrega el comunicado.

“De aprobarse el acceso al Fondo de Garantía por parte del Parlamento (como confiamos que ocurrirá) Casmu cancelará los pasivos existentes, mejorando los plazos de vencimiento y reduciendo los costos financieros al acceder a tasas menores a las asumidas por administraciones anteriores”, dice el texto, y asegura que “el nivel de endeudamiento total de Casmu no aumentará, pero la estructura financiera de la institución será más sostenible”.

La actual administración, que asumió el 2 de octubre de 2025, asegura que “ha logrado una reducción significativa del déficit”, y agrega: “Este ordenamiento no se realizó en detrimento de la calidad asistencial; por el contrario, bajo esta administración Casmu volvió a cumplir en un 100% con las metas asistenciales establecidas por el Ministerio de Salud Pública”.