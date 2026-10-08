Casi siete años de cárcel para delincuente de 19 años que mató a puñaladas a un hombre en el Cerro

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Japón y Vigo, en el Cerro.

La Justicia condenó a un joven de 19 años por uno de los cuatro homicidios ocurridos el martes en Montevideo. Fue responsabilizado, como coautor, por el ataque a puñaladas a un hombre de 36 años Japón y Vigo, en el Cerro.

De acuerdo con la resolución a la que accedió Subrayado, deberá cumplir seis años y nueve meses de prisión por homicidio en calidad de coautor y simulación de delito en reiteración real.

El martes, el joven se bajó de un auto, junto a otros tres hombres, y apuñaló a la víctima. Ese vehículo fue seguido mediante cámaras del Ministerio del Interior y policías desplegaron un operativo para ubicarlo. Cerca del estadio de Rampla, los homicidas bajaron del vehículo y lo abandonaron.

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Policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos identificaron la vivienda donde había ingresado, al menos, uno de los sospechosos (el ahora condenado).

El joven se presentó ante los policías como el propietario de la vivienda; firmó la autorización para que ingresaran e hicieran una inspección, que no tuvo resultados positivos. Sin embargo, los efectivos notaron que vestía igual al conductor del vehículo al momento del crimen.

Por ende, quedó detenido en el lugar. Fueron comparadas las imágenes y se informó del caso a la fiscalía correspondiente, a cargo de la doctora Andrea Naupp.

En tanto, el auto utilizado para la huida, que quedó abandonado, fue periciado e incautado.

Ese martes hubo cuatro homicidios en Montevideo, tres de ellos cometidos en poco más de una hora. La investigación de todos los casos recayó en el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.